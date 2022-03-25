Генштаб: українські військові відбили 9 атак російських окупантів

Російські війська продовжують вести бойові дії, а українські Сили оборони України – давати відсіч по всіх напрямках, повідомляє УНІАН.

Про це йдеться в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ станом на 06.00 25 березня.

Сьогодні розпочалася тридцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. За останню добу українські військові знешкодили дві сотні окупантів та численні одиниці техніки.

"Протягом попередньої доби наші воїни відбили 9 ворожих атак, знищили 12 танків, близько 20 одиниць броньованої та автомобільної техніки і 9 артилерійських систем. Противник втратив понад 200 військовослужбовців. Підрозділами протиповітряної оборони збито 2 літаки та 2 БПЛА ворога. Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено 6 повітряних цілей ворога: 1 літак, 1 БПЛА та 4 крилаті ракети" , - йдеться в повідомленні.

Авіація Повітряних Сил впродовж останньої доби здійснювала патрулювання повітряного простору та винищувальне прикриття військ та об’єктів. Ударна авіація здійснювала ударів по колонах бронетехніки, логістичних центрах та скупченнях військ російських окупантів.

Українські захисники продовжують оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.

На Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського напрямках оборонна операція також триває. Тут зусилля зосереджені на недопущенні прориву противника, а на Волині - на прикритті державного кордону.

На Сіверщині угруповання військ утримує місто Чернігів та стримує просування противника у напрямку на Київ. Оборона Києва також продовжує відбиття наступу противника.