ЄС зобов’язався створити Трастовий фонд солідарності з Україною
Лідери ЄС на саміті погодили створення Трастового фонду солідарності з Україною і надавати підтримку у відбудові нашої держави, повідомляє Європейська правда.
Про це йдеться у висновках саміту.
"Беручи до уваги руйнування та величезні втрати, завдані Україні внаслідок російської військової агресії, Європейський союз зобов’язується надавати підтримку українському уряду в його негайних потребах і, як тільки російський наступ припиниться, у відбудові демократичної України", – йдеться у документі.
З цією метою лідери ЄС погодилися створити Трастовий фонд солідарності з Україною та запросили своїх міжнародних партнерів до участі в ньому.
Підготовку до створення фонду було вирішено почати без зволікання.
"Європейська Рада закликає своєчасно організувати міжнародну конференцію для збору фінансування в рамках Трастового фонду солідарності з Україною", – йдеться у висновках саміту.
Лідери ЄС також закликали Єврокомісію продовжувати надавати технічну допомогу, щоб допомогти Україні здійснити необхідні реформи.