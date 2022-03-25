ЄС зобов’язався створити Трастовий фонд солідарності з Україною

Лідери ЄС на саміті погодили створення Трастового фонду солідарності з Україною і надавати підтримку у відбудові нашої держави, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у висновках саміту.

"Беручи до уваги руйнування та величезні втрати, завдані Україні внаслідок російської військової агресії, Європейський союз зобов’язується надавати підтримку українському уряду в його негайних потребах і, як тільки російський наступ припиниться, у відбудові демократичної України" , – йдеться у документі.

З цією метою лідери ЄС погодилися створити Трастовий фонд солідарності з Україною та запросили своїх міжнародних партнерів до участі в ньому.

Підготовку до створення фонду було вирішено почати без зволікання.

"Європейська Рада закликає своєчасно організувати міжнародну конференцію для збору фінансування в рамках Трастового фонду солідарності з Україною" , – йдеться у висновках саміту.

Лідери ЄС також закликали Єврокомісію продовжувати надавати технічну допомогу, щоб допомогти Україні здійснити необхідні реформи.