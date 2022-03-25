The Times: Франція виводить три ядерні субмарини на бойове чергування

Франція розгорнула одночасно три ядерні субмарини вперше за 30 років як відповідь на ядерну загрозу з боку Росії, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні The Times.

Два з чотирьох підводних човнів з балістичними ракетами класу "Тріомфант" Франції покинули свою базу на острові Іль-Лонж, на півдні від Бреста. Ще одне судно патрулює під Атлантикою, як завжди.

Видання зазначає, що востаннє три ядерні човни були розгорнуті одночасно за десятиліття до закінчення холодної війни. Під час протистояння США та Радянського Союзу через ракети середньої дальності в Європі.

20 березня Франція заморозила доступні їй активи Центробанку Росії загальною вартістю 22 мільярди євро.