Макрон: компанії самі мають вирішувати, чи залишатися їм на ринку РФ
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що компанії самі мають вирішувати залишатися на російському ринку чи ні. Про це, посилаючись на французькі ЗМІ, повідомляє Новое время.
Коментуючи запитання журналіста про те, що французькі компанії все ще присутні в Росії, Макрон сказав, що він
"попросив французькі компанії, які працюють у секторах, які під санкціями", поважати рішення та дії Франції.
"Моя позиція полягає в тому, щоб дозволити іншим компаніям вирішувати за себе. Renault зробив вибір і я його поважаю", — сказав він.
The Wall Street Journal пише, що багато підприємств йдуть з Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну, проте великі французькі компанії продовжують працювати.
Місцева "дочка" французького банку Société Générale продовжує обробляти транзакції для російських клієнтів, а енергетичний гігант TotalEnergies SE чіпляється за величезні інвестиції в російські нафтогазові родовища.
Автовиробник Renault SA, 15% якого належить французькій державі, 21 березня відновив роботу свого заводу у Москві, проте оголосив про зупинення підприємства після хвилі критики.