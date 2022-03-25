Макрон: компанії самі мають вирішувати, чи залишатися їм на ринку РФ

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що компанії самі мають вирішувати залишатися на російському ринку чи ні.﻿ Про це, посилаючись на французькі ЗМІ, повідомляє Новое время.

Коментуючи запитання журналіста про те, що французькі компанії все ще присутні в Росії, Макрон сказав, що він "попросив французькі компанії, які працюють у секторах, які під санкціями" , поважати рішення та дії Франції.

"Моя позиція полягає в тому, щоб дозволити іншим компаніям вирішувати за себе. Renault зробив вибір і я його поважаю", — сказав він.

The Wall Street Journal пише, що багато підприємств йдуть з Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну, проте великі французькі компанії продовжують працювати.

Місцева "дочка" французького банку Société Générale продовжує обробляти транзакції для російських клієнтів, а енергетичний гігант TotalEnergies SE чіпляється за величезні інвестиції в російські нафтогазові родовища.

Автовиробник Renault SA, 15% якого належить французькій державі, 21 березня відновив роботу свого заводу у Москві, проте оголосив про зупинення підприємства після хвилі критики.