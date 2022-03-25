Екс-командувач НАТО в Європі: Росія може завдати ядерного удару по Польщі

Президент РФ Володимир Путін може віддати наказ про застосування тактичної ядерної зброї й завдати удару по території Польщі, повідомляє УНІАН.

Про це заявив екс-командувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Веслі Кларк в ефірі CNN.

"Якщо він (Путін - УНІАН) справді хоче стримати НАТО, якщо він вірить, що може зруйнувати НАТО, він може застосувати тактичну ядерну зброю. Де він її застосує? Можливо, не в Україні, а десь у людному місці в Польщі" , - заявив Кларк.

За його словами, російські війська у рамках навчань моделюють ситуацію у якій Росія програє, бо НАТО підтримує її противника. У цьому випадку вони мають застосувати тактичну ядерну зброю. Як результат НАТО заявляє, що не хоче ядерної війни і відступає.

Крім того, генерал заявив, що має сумніви щодо ймовірності застосування Росією хімічної зброї в Україні.

Нагадаємо, що Сполучені Штати розробляють план на випадок непередбачуваної поведінки Росії, якщо Путін все ж зважиться застосувати ядерну зброю проти України. Задля цього у Білому домі зібрали команду фахівців.

22 березня речник президента РФ Дмитро Пєсков нагадав американським журналістам про концепцію нацбезпеки країни, що допускає застосування ядерної зброї, якщо держава опиниться під загрозою існування.

Вже за два дні російський дипломат в ООН вже публічно заявив про готовність Росії застосувати зброю масового ураження, якщо її "спровокує НАТО".