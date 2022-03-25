Хлань: у Херсоні росіяни викрали депутата облради

У Херсоні росіяни викрали депутата Корабельної районної ради, голову фракції "ЄС" Дмитра Афанасьєва, повідомляє Українська правда.

Про це заявив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

"У Херсоні викрали депутата Корабельної районної ради, голову фракції "Європейська Солідарність" Дмитра Афанасьєва. Це відомий на весь світ спортсмен, інструктор міжнародного класу, тренер збірної команди України з таеквондо" , – заявив він.

Зазначається, що 22 березня, після розгону проукраїнського мітингу Афанасьєв захистив свою дружину, яку намагались затримати. За це його жорстоко побили: у лікарні діагностували численні гематоми та зламані ребра. Через дві години додому до родини прибули з обшуком російські військові. Вони знайшли посвідчення депутата райради, вилучили відео з камер спостереження та мобільні телефони членів родини. Усіх чоловіків, які були у будинку, затримали, серед них були і друзі Дмитра.

23 березня у будинку повторно провели обшук та відпустили одного із затриманих, який повідомив про жорстокі катування. Інші затримані чоловіки досі в полоні, над ними продовжують знущатись, додав Хлань.