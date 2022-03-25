МЗС: Японія розширила санкційний список проти Росії

МЗС Японії опублікувала додаток до санкційного списку щодо російських та фізичних осіб, повідомляє Інтерфакс-Україна.

До списку санкцій потрапили, зокрема, голова ВЕБ.РФ Ігор Шувалов та його родичі, основний власник "Сєвєрсталі" Олексій Мордашов, родичі секретаря Ради Безпеки РФ Миколи Патрушева, головного виконавчого директора компанії ПАТ "НК "Роснефть" Ігоря Сечина, дружина та діти прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, голови держкорпорації "Ростех" Сергія Чемезова, - загалом 25 осіб.

Санкції впроваджуються щодо 81 російського підприємства та компанії, зокрема суднобудівного та автомобільного заводу, підприємств з виробництва електронної техніки.

Крім того, японський уряд також запровадив заборону на експорт до РФ предметів розкоші.