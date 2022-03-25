Білий дім: США та Євросоюз готові запровадити нові санкції проти Росії

Президент США Джо Байден та члени Європейської Ради обговорили спільну скоординовану відповідь ЄС та Штатів на військову агресію Росії в Україні та розглянули питання запровадження додаткових станцій проти РФ, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

Лідери розглянули свої поточні зусилля щодо покладання економічних витрат на Росію та Білорусь, а також готовність вжити додаткових заходів та "припинити будь-які спроби обійти санкції", йдеться у заяві.

Також сторони обговорили наслідки російської агресії, продовження надання гуманітарної допомоги, зокрема сусідніх країн, які приймають біженців, і наголосили, що РФ має гарантувати безпечні гуманітарні коридори та можливості для евакуації громадян.

США та Європейська рада вітали початок міжнародних розслідувань, у тому числі в суді в Гаазі, військові злочини Росії в Україні та збирання таких доказів.

Розглянули також заходи для зниження залежності від російських енергоносіїв та ресурсів, прискорення переходу на екологічно чисту енергію, а також задоволення мінливих потреб у галузі продовольчої безпеки в усьому світі.

"Лідери також погодилися з важливістю зміцнення демократичної стійкості в Україні, Молдові та у ширшому регіоні Східного партнерства. Нарешті, лідери наголосили на важливості зміцнення трансатлантичної безпеки та оборони, у тому числі через активну співпрацю між НАТО та ЄС, як описано у Стратегічному компасі ЄС" , - зазначається в релізі .

Раніше повідомлялося, що Байден на засіданні Європейської Ради заявив, що США продовжуватиме накладати економічні санкції на РФ.