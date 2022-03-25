ОВА: у Рубіжному за ніч від ворожих обстрілів загинули двоє людей

У Рубіжному в ніч на 25 березня двоє людей загинули внаслідок обстрілу російських військ, повідомляє Укрiнформ.

Про це повідомив керівник Луганської ОВ Сергій Гайдай у Фейсбуці.

«Окупанти завдавали ударів усю ніч. Двоє загиблих рубіжан. Через постійні обстріли рятувальники не могли гасити пожежі, викликані обстрілами», - написав він .

Гайдай зазначив, що лінія фронту залишається без змін. Найбільше за ніч загарбники відкривали вогонь по Кремінній, Новодружеську, Лисичанську, Попасній, Сєвєродонецьку та Рубіжному.

Там, де війська Росії частково зайшли в міста - Попасна і Рубіжне - без змін, ворог не просунувся, міста під українським прапором.

«Внаслідок обстрілів маємо пошкоджені житлові будинки, спалах у квартирах. У Рубіжному на вулиці виявлено тіла двох загиблих. ДСНС вкрай важко виїжджати на виклики, гасіння пожеж ускладнюється через обстріли, що не вщухають», - зазначив керівник Луганської ОВА .

Як повідомлялося, за даними міністра оборони Олексія Резнікова, за три тижні активної фази війни російські загарбники вбили 3000 мирних громадян. Станом на 24 березня було відомо про 128 загиблих дітей та понад 170 поранених.