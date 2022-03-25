Качинський: Польща не буде просити у ЄС гроші на українських біженців

Віцепрем’єр польського уряду та лідер правлячої партії "Право і Справедливість" Ярослав Качинський озвучив два принципи, якими буде керуватися Польща у питанні підтримки біженців з України, повідомляє Європейська правда.

"У нас є правило – ніяких релокацій (мова йде про примусовий розподіл біженців по країнах ЄС). Якщо хтось хоче тут залишитися, він залишається, а коли хоче піти - то йде. Ми нікого ні до чого не змушуємо" , - зазначає Качинський.

За його словами, друге правило – "ми не просимо".