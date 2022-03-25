Качинський: Польща не буде просити у ЄС гроші на українських біженців
Віцепрем’єр польського уряду та лідер правлячої партії "Право і Справедливість" Ярослав Качинський озвучив два принципи, якими буде керуватися Польща у питанні підтримки біженців з України, повідомляє Європейська правда.
"У нас є правило – ніяких релокацій (мова йде про примусовий розподіл біженців по країнах ЄС). Якщо хтось хоче тут залишитися, він залишається, а коли хоче піти - то йде. Ми нікого ні до чого не змушуємо", - зазначає Качинський.
За його словами, друге правило – "ми не просимо".
"Звичайно, ми вважаємо, що заслуговуємо на допомогу, але не будемо просити. Ми країна в абсолютно хорошому стані, більш ніж втричі багатша, ніж на початку 1990-х років, і втричі багатша за Україну, на душу населення", - додав Качинський.