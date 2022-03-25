Мер: до Мелітополя приїхала гумдопомога, назад забере людей

До міста Мелітополь прибула гуманітарна допомога, по дорозі назад автобуси зможуть евакуювати близько 350 людей, повідомляє Українська правда.

Про це говорить відеозвернення мера Мелітополя Івана Федорова у Facebook

"Вчора о 19:00 не пустили гумконвой на в'їзді до Мелітополя. Машини ДСНС, автобуси, вантажівки – всі бачили стелу "Мелітополь", але російські військові вирішили не пускати колону. Пустили лише сьогодні вранці. Зараз гуманітарна колона знаходиться на пожежній частині, на вулиці Героїв Сталінграда та розвантажує все необхідне для мелітопольців – продукти, ліки засоби особистої гігієни та ін.

Федоров додав, що зворотним шляхом автобуси вивозитимуть тих місцевих жителів, які хочуть евакуюватися до Запоріжжя. Зможуть забрати близько 350 людей. Виїзд запланований орієнтовно на 8.30-9.00.

Мер зазначив, що, судячи з кількості повідомлень, які він отримує, евакуюватись хочуть дуже багато людей, але всіх забрати не зможуть.

Проте Федоров очікує, що гуманітарна допомога та евакуація відбуватимуться на постійній основі.

Мелітополь зараз перебуває під контролем російських окупантів.