ЮНІСЕФ: більше половини українських дітей залишили свої будинки

Понад 4,3 млн українських дітей з 7,5 млн всього дитячого населення України залишили свої домівки через повномасштабне вторгнення Росії, повідомляє Новое время.

Як повідомили в ЮНІСЕФ, 1,8 млн дітей з них батьки вивезли за кордон. 2,5 млн на даний момент є внутрішньо переміщеними особами.

"Війна викликала одне з найшвидших великомасштабних переміщень дітей з часів Другої світової війни. Це похмура віха, яка може мати довгострокові наслідки для наступних поколінь" , - прокоментувала цифри виконавчий директор ЮНІСЕФ Кетрін Рассел.

Вона додала, що безпека дітей, їх благополуччя та доступ до основних послуг перебувають під загрозою через «невпинне жахливе насильство».

14 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оцінила кількість постраждалих внаслідок війни Росії проти України у 18 млн осіб.

20 березня в ООН заявили, що свої домівки залишили 10 млн українців.

21 березня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк уточнив, що внутрішньо переміщеними особами стали 11-12 млн українців.

22 березня в ООН заявили, що Україну покинули вже 3,5 млн жителів країни, близько 2 млн осіб з них прийняла Польща.