Зеленський назвав країни, які голосують за та проти України в ЄС

Президент Володимир Зеленський оприлюднив інформацію про держави, які у закритих дискусіях висловлювали скептицизм з приводу вступу України до Євросоюзу та тих, хто вагався з цього питання, повідомляє Європейська правда.

У четвер президент виступив на саміті з відеозв'язку з емоційною промовою, розповівши про загиблих внаслідок агресивного нападу РФ, а також нагадав, що реакція ЄС на дії Кремля останні 8 років майже завжди була запізніла і попросив лідерів ЄС не схибити з рішенням про схвалення прискореного вступу до Євросоюзу цього разу.

"Україна має бути в ЄС вже найближчим часом. Принаймні у вас для цього все є", - заявив він .

Після цього Зеленський перерахував усі держави ЄС, позначивши ті з них, позиція яких викликає сумніви. За даними Європейської правди, цей список ґрунтується на даних закритих обговорень у ЄС, а також на переговорах Києва з окремими країнами.

Зеленський назвав 10 держав, які не приховують проукраїнську позицію у дискусіях щодо вступу, визначивши їх терміном "за нас".

Це Литва, Латвія, Естонія, Польща, Словенія, Словаччина, Чехія, Болгарія, Хорватія. Окремо президент виділив Італію, яка спочатку сумнівалася, але згодом після виступу Зеленського в парламенті прем'єр Італії Маріо Драгі заявив, що ЄС готує для України позитивні рішення. "Дякую за підтримку!" - звернувся Зеленський до Драги.

Наступну групу з 9 країн президент виділив окремо, застосувавши до них також позитивні, але більш розмиті формулювання. За даними ЄП, країни, які зараховані до цієї групи, не є чіткими прихильниками прискореної процедури вступу України до ЄС, але проголосують за під час розгляду українських питань. До цієї групи увійшли Франція, Греція, Фінляндія, Мальта, Данія, Кіпр, Люксембург, Швеція та Румунія. Позиція останньої держави особлива.

Ще шість держав, виходячи зі слів Зеленського, є проблемними. Проте Зеленський висловив упевненість, що зможе їх переконати.

"Португалія – ну практично... Нідерланди – за раціональність, тому знайдемо спільну мову. Іспанія – знайдемо спільну мову. Бельгія – знайдемо аргументи. Австрія – бути разом з українцями вам дає можливості. Ірландія – ну практично."

Окремо – передостанньою у списку – Володимир Зеленський назвав Угорщину. Як відомо, останніми тижнями з уряду Угорщини прозвучала низка антиукраїнських, неприйнятних заяв. В результаті чверть виборців угорської партії влада звинувачує Київ у війні. Володимир Зеленський звернувся на саміті до прем'єра Угорщини Віктора Орбана, нагадавши йому історію Угорщини часів гітлерівської Німеччини.

"Я був у Будапешті, на вашій набережній. Я бачив меморіал "Взуття на річці Дунай" Послухай, Вікторе, знаєш, що відбувається в Маріуполі? Сходи на своє набережне, подивися на ту взуття, і ти побачиш, як масові вбивства можуть повторюватися" , – емоційно висловився Зеленський .

Йдеться про меморіал на березі Дунаю, на місці розстрілу фашистами угорських євреїв. Перед убивством їх змушували зняти взуття, яке потім йшло на продаж або ж фашисти забирали його собі.

Зеленський завершив виступ згадкою про державу, яка є ключовим противником інтеграції країни до ЄС – Німеччини.