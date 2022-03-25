Медведєв назвав умову припинення війни РФ проти України

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що війна проти України іде "за планом Путіна".﻿ Про це, посилаючись на російські ЗМІ, повідомляє УНІАН.

Свою оцінку ходу бойових дій Медведєв давати відмовився, а просто зацитував російського президента, коли той виправдовував повномасштабний наступ на Україну.

За словами Медведєва, "спецоперація" в Україні триватиме до досягнення поставлених Путіним "цілей".