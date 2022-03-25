Медведєв назвав умову припинення війни РФ проти України
Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що війна проти України іде "за планом Путіна". Про це, посилаючись на російські ЗМІ, повідомляє УНІАН.
Свою оцінку ходу бойових дій Медведєв давати відмовився, а просто зацитував російського президента, коли той виправдовував повномасштабний наступ на Україну.
За словами Медведєва, "спецоперація" в Україні триватиме до досягнення поставлених Путіним "цілей".
"Ці цілі стосуються майбутнього України, статусу України як нейтральної держави. Держави, яка не є мілітаризованою. І держави, яка є нашим нормальним сусідом. (Держави, яка – ред.) має бути нашим нормальним сусідом. Тому до досягнень за результатами "демілітаризації" і "денацифікації" України "спецоперація" має відповідно тривати, як це було задумано президентом країни", – заявив Медведєв.