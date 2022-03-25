Військові облігації: що це таке та як їх придбати
Що таке військові облігації, як вони допоможуть державі під час війни, і як їх придбати, повідомляє Сьогодні.
Під час війни Україна втрачає багато ресурсів в усіх сферах. Щоб зменшити удар на економіку влада запроваджує зміни, спрощує деякі процедури. Також до процесів долучаються усі українці – кожен допомагає, чим може.
Найчастіше люди фінансово допомагають армії. Проте є ще один спосіб допомогти і ЗСУ, і всій державі – це військові облігації. Розповідаємо, що це таке.
Позичити державі гроші
Військові облігації – це цінні папери, що випускає держава. Це особливий вид облігацій, який випускають винятково на час воєнного стану, аби підтримати обороноздатність та функціонування держави. Якщо зовсім просто – держава позичає у громадян гроші і гарантує повернення цих грошей у майбутньому.
Військові облігації бувають:
- середньострокові (на рік);
- короткострокові (на кілька місяців).
Ставку дохідності визначають на аукціонах. Мінфін розміщує облігації, а банки та брокери в інтересах клієнтів їх купують.
Як і де купити військові облігації
З 24 березня Національний банк України спростив процедуру ідентифікації та перевірки осіб, що планують купити військові облігації.
Тепер банки проводитимуть з покупцями такі процедури:
- вимагатимуть копії документів засобами дистанційних систем обслуговування, електронної пошти із застосуванням кваліфікованого електронного підпису/удосконаленого електронного підпису, інших дистанційних каналів зв'язку в межах технічних можливостей банку;
- підписання кваліфікованим електронним підписом (КЕП) отриманих копій документів;
- банки проводитимуть відеозв'язок з клієнтом, щоб зробити фото особи, зокрема з ідентифікаційним документом.
Інвестувати у військові облігації можна у банків-первинних дилерів та лінцензованих брокерів. Це робиться як у гривнях, так і доларах США. Список таких установ зібрали на сайті Мінфіну.
Банки-первинні дилери:
- Укргазбанк (є можливість купівлі через мобільний додаток);
- Укрексімбанк;
- Альфа-банк;
- ПУМБ (є можливість купівлі через мобільний додаток, скасовані комісії зберігача і брокера);
- "Південний".
Ліцензовані брокери:
- ICU;
- "Універ Капітал" (немає комісії брокера, придбати можна через додаток Wotan);
- "Дрегон Капітал" (купівля облігацій здійснюється без торгових та депозитарних комісій, без підтвердження джерела походження коштів, по спрощеній реєстрації нових клієнтів);
- "БТС Брокер" (для фізичних осіб комісії відсутні, можна придбати через мобільний додаток).
Купівля облігацій від 50 000 гривень:
- Ощадбанк.
Купівля облігацій від 100 000 гривень:
- ПриватБанк;
- Кредобанк.
Мінімальна сума інвестицій від 300 000 гривень:
- Таскомбанк
Купівля облігацій від 500 000 гривень:
- ОТП Банк;
- Райффайзен банк.