Військові облігації: що це таке та як їх придбати

Що таке військові облігації, як вони допоможуть державі під час війни, і як їх придбати, повідомляє Сьогодні.

Під час війни Україна втрачає багато ресурсів в усіх сферах. Щоб зменшити удар на економіку влада запроваджує зміни, спрощує деякі процедури. Також до процесів долучаються усі українці – кожен допомагає, чим може.

Найчастіше люди фінансово допомагають армії. Проте є ще один спосіб допомогти і ЗСУ, і всій державі – це військові облігації. Розповідаємо, що це таке.

Позичити державі гроші

Військові облігації – це цінні папери, що випускає держава. Це особливий вид облігацій, який випускають винятково на час воєнного стану, аби підтримати обороноздатність та функціонування держави. Якщо зовсім просто – держава позичає у громадян гроші і гарантує повернення цих грошей у майбутньому.

Військові облігації бувають:

середньострокові (на рік);

короткострокові (на кілька місяців).

Ставку дохідності визначають на аукціонах. Мінфін розміщує облігації, а банки та брокери в інтересах клієнтів їх купують.

Як і де купити військові облігації

З 24 березня Національний банк України спростив процедуру ідентифікації та перевірки осіб, що планують купити військові облігації.

Тепер банки проводитимуть з покупцями такі процедури:

вимагатимуть копії документів засобами дистанційних систем обслуговування, електронної пошти із застосуванням кваліфікованого електронного підпису/удосконаленого електронного підпису, інших дистанційних каналів зв'язку в межах технічних можливостей банку;

підписання кваліфікованим електронним підписом (КЕП) отриманих копій документів;

банки проводитимуть відеозв'язок з клієнтом, щоб зробити фото особи, зокрема з ідентифікаційним документом.

Інвестувати у військові облігації можна у банків-первинних дилерів та лінцензованих брокерів. Це робиться як у гривнях, так і доларах США. Список таких установ зібрали на сайті Мінфіну.

Банки-первинні дилери:

Укргазбанк (є можливість купівлі через мобільний додаток);

Укрексімбанк;

Альфа-банк;

ПУМБ (є можливість купівлі через мобільний додаток, скасовані комісії зберігача і брокера);

"Південний".

Ліцензовані брокери:

ICU;

"Універ Капітал" (немає комісії брокера, придбати можна через додаток Wotan);

"Дрегон Капітал" (купівля облігацій здійснюється без торгових та депозитарних комісій, без підтвердження джерела походження коштів, по спрощеній реєстрації нових клієнтів);

"БТС Брокер" (для фізичних осіб комісії відсутні, можна придбати через мобільний додаток).

Купівля облігацій від 50 000 гривень:

Ощадбанк.

Купівля облігацій від 100 000 гривень:

ПриватБанк;

Кредобанк.

Мінімальна сума інвестицій від 300 000 гривень:

Таскомбанк

Купівля облігацій від 500 000 гривень: