Зеленський удостоїв держнагород 14 керівників органів місцевої влади

Президент України Володимир Зеленський удостоїв державних нагород 14 керівників органів місцевої влади, одного з них – посмертно, повідомляє Укрiнформ.

Відповідний указ №165/2022 опубліковано на сайті глави держави.

За вагомий особистий внесок на захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, мужність та самовіддані дії, виявлені під час організації оборони населених пунктів від російських загарбників орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджений голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко, керівник адміністрації Олексій Кулеба та голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух.

Орденом "За мужність" ІІІ ступеня Зеленський нагородив посмертно селищного голову Гостомелю Юрія Приліпка.

Також орденами "За мужність" ІІІ ступеня Президент нагородив міського голову Овруча Івана Коруду, міського голову Охтирки Павла Кузьменка, міського голову Ірпеня Олександра Маркушина, міського голову Ізюма Валерія Марченка, міського голову Малина Олександра Сітайло, міського голову Бучі Анатолія Федору Фомичева та селищного голову Макарова Вадима Токаря.

Орденами княгині Ольги ІІ та ІІІ ступенів глава держави нагородив міського голову Чугуєва Галину Мінаєву та заступника голови Запорізької облдержадміністрації Злату Некрасову.