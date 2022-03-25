ОВА: У Запоріжжі на півтора дня вводять комендантську годину

У Запоріжжі з 20:00 26 березня до 5:00 28 березня вводиться комендантська година, повідомив﻿ голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Просимо керівників підприємств, що відносяться до критичної інфраструктури, своєчасно подати заявки на оформлення перепусток" , - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, під час комендантської години громадянам заборонено пересуватися містом без спецпропусків. Виходити можна тільки для того, щоб дійти до найближчого укриття.