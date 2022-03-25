Рютте: швидкий вступ України до ЄС загрожує стабільності Західних Балкан

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вважає, що швидке приєднання України до Євросоюзу створює ризики для стабільності Західних Балкан, повідомляє Європейська правда.

Нідерландський прем'єр цитує Politico.

Говорячи після завершення саміту лідерів ЄС у ніч на п'ятницю, Рютте розвіяв надії Києва на швидке приєднання до блоку.

"Вступ до ЄС – це процес. Прискореної процедури вступу не існує. Якби ми це зробили, ми перетворили б процес приєднання на політичний процес, а цього не повинно відбуватися", - сказав він .

Рютте занепокоєний, що надання Україні привілейованої ролі для вступу в ЄС викличе серйозне розчарування серед інших країн, які бажають приєднатися до блоку, які вже тривалий час перебувають у цьому процесі.

"Ризик такого прискорення полягає в тому, що стабільність на Західних Балканах може бути під загрозою, тому що є країни, які теж хочуть (приєднання): Північна Македонія, Албанія. Це дуже чутливе питання", - сказав він .

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський оприлюднив інформацію про держави, які у закритих дискусіях висловлювали скептицизм щодо вступу України до Євросоюзу та тих, хто вагався з цього питання.

Нідерланди, за словами Зеленського, є проблемною державою. Уряд Марка Рютте гальмує, бо не знає, як до підтримки України віднесуться виборці. Але Київ вважає, що зможе змінити позицію нідерландського уряду.