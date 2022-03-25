Ухвалено Закон про особливі правила договору оренди на період війни

24 березня у Верховній Раді проголосували проект Закону № 7192 "Про внесення змін до Закону "Про оренду державного та комунального майна", який передбачає наділення Кабінету Міністрів України повноваженнями встановлювати особливі процедури щодо оренди державного та комунального майна, на період дії воєнного стану.﻿, повідомляє ЛігаБізнес.

Так, проектом Закону на період дії воєнного стану пропонується уповноважити Кабінет Міністрів України визначати особливості оренди державного та комунального майна, зокрема: