Ухвалено Закон про особливі правила договору оренди на період війни
24 березня у Верховній Раді проголосували проект Закону № 7192 "Про внесення змін до Закону "Про оренду державного та комунального майна", який передбачає наділення Кабінету Міністрів України повноваженнями встановлювати особливі процедури щодо оренди державного та комунального майна, на період дії воєнного стану., повідомляє ЛігаБізнес.
Так, проектом Закону на період дії воєнного стану пропонується уповноважити Кабінет Міністрів України визначати особливості оренди державного та комунального майна, зокрема:
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порядок надання згоди на передачу майна в оренду;
- формування стартової орендної плати, строків на проведення аукціону, затвердження протоколу результатів аукціону та підписання договору оренди;
- продовження договору оренди;
- припинення договору оренди та підписання акта повернення майна з оренди;
- здійснення передачі майна в суборенду;
- визначення вартості об'єкта оренди, розрахунку орендної плати та інших обов'язкових платежів;
- можливості застосування пільгової орендної плати для орендарів, які беруть участь в аукціоні з оренди державного майна з метою переміщення виробництв, розміщених на території, на якій велись (ведуться) бойові дії або тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, а також механізм підтвердження прав на застосування пільгової орендної плати;
- повноважень військової адміністрації з питань оренди.