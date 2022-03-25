Нуланд: Україна не помиляється у тому, що перемагає у війні з РФ
Заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що Україна не помиляється, що перемагає у війні з РФ, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Таку заяву вона зробила під час онлайн-дискусії у рамках Київського безпекового форуму.
"Ви не помиляєтеся, що ви перемагаєте. Ви перемагаєте у цій війні. Ви перемагаєте здавалося б великі російські збройні сили. Чому це відбувається? Тому що у вас є три речі: підтримку всього демократичного світу. А також у вас є дві речі, в яких Путін відмовив своєму народу: у вас є правда і у вас є свобода. Ці речі невід'ємні для того, щоб домінувати у цій боротьбі. Ми підтримуємо вас. Слава Україні!", – сказала Нуланд.