Нуланд: Україна не помиляється у тому, що перемагає у війні з РФ

Заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що Україна не помиляється, що перемагає у війні з РФ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Таку заяву вона зробила під час онлайн-дискусії у рамках Київського безпекового форуму.