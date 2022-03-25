Медвєдєв: мораторій на смертну кару в РФ може бути скасований

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заговорив про можливість повернути смертну кару в Росії. Про це, посилаючись на російські ЗМІ, повідомляє Новое время.

В інтерв'ю росЗМІ він сказав, що після виключення Росії з Ради Європи обмежень для відновлення смертної кари в країні більше не залишилося — мораторій може бути переглянутий, "якщо щось зміниться у житті суспільства" .

За словами Медведєва, мораторій Конституційного суду РФ на страту — це "не святе письмо" , рішення суду можуть змінюватися.