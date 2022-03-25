Медвєдєв: мораторій на смертну кару в РФ може бути скасований
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заговорив про можливість повернути смертну кару в Росії. Про це, посилаючись на російські ЗМІ, повідомляє Новое время.
В інтерв'ю росЗМІ він сказав, що після виключення Росії з Ради Європи обмежень для відновлення смертної кари в країні більше не залишилося — мораторій може бути переглянутий,
"якщо щось зміниться у житті суспільства".
За словами Медведєва, мораторій Конституційного суду РФ на страту — це
"не святе письмо", рішення суду можуть змінюватися.
"І в історії нашої країни такі періоди бували. Я нагадаю, що після війни Радянський Союз скасував застосування смертної кари. Тривало це недовго. Досить швидко смертна кара була відновлена. Пов’язано це з високим зростанням насильницьких злочинів, зокрема вбивств. Що буде в майбутньому, я не знаю", — сказав він.