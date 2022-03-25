Розвідка Британії розповіла про успіхи українських військ на схід від Києва

Українські війська зуміли знову зайняти міста та оборонні позиції в радіусі до 35 км на схід від Києва, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у щоденному публічному зведенні висновків розвідки, що публікується Міноборони Британії.

"Українські контратаки та відступ російських військ на надмірно розтягнутих лініях поставок дозволили Україні знову зайняти міста та оборонні позиції в радіусі до 35 км на схід від Києва", - йдеться у повідомленні .

Українські сили, ймовірно, продовжать спроби відтіснити російські війська на північний захід від Києва до аеродрому Гостомелю, зазначається у повідомленні.

На півдні України російські сили все ще намагаються обійти Миколаїв, прагнучи рухатися на захід у бік Одеси, але їхнє просування уповільнюється через проблеми з логістикою та опором України, зазначає британська розвідка.

Напередодні міноборони Британії заявило, що успішні контратаки українських військових здатні перешкодити перегрупуванню російських військ та поновленню наступу на Київ.