УЗ: поїзд "Ужгород-Краматорськ" слідує із затримкою о півтори годині

"Укрзалізниця" попередила про затримку о півтори годині поїзда 46/45 "Ужгород-Краматорськ". Він потрапив до ДТП на переїзді у Львівській області, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-центр УЗ.

"Через зіткнення з автомобілем на залізничному переїзді на ділянці Оброшин-Львів та слідчих дій на місці поїзд 46/45 Ужгород-Краматорськ прямує із затримкою півтори години. Постраждалих серед пасажирів та поїзної бригади немає, пошкодження локомотива незначні. Прямуємо далі та закликаємо бути особливо уважними на переїздах", - йдеться у повідомленні .

Фото: поїзд "Ужгород-Краматорськ" слідує із затримкою о півтори годині (t.me/UkrzalInfo)