Російський офіцер закликав військових РФ переходити на бік України

Командир одного з підрозділів легіону "Свобода Росії", що воює на боці Збройних сил України, звернувся до російських військовослужбовців з закликом переходити зі зброєю в руках на бік України.﻿ Про це, посилаючись на Головне управління розвідки України, повідомляє УНІАН.

"24 лютого я і моя рота зайшли на територію незалежної України, виконуючи злочинний наказ диктатора Путіна. Я зрозумів, що ми зайшли сюди очевидно не з благими намірами, нас тут ніхто не чекав із квітами, а навпаки – нас відганяли і називали фашистами. Товариші військові, виконуючи злочинний наказ Путіна, ви здійснюєте найбільшу помилку. 27 лютого за допомогою співробітників СБУ я і моя рота перейшли на бік України з метою справді захистити народ від фашистів. У вас іще є можливість припинити безчинства" , - заявив російський військовий.

Росіянам дозволили створити окремий підрозділ "Свобода Росії".

"Ми вже виконуємо завдання разом з нашими братами-білорусами та українцями. Брати, я закликаю вас прокинутися: вступайте у наші лави, приєднуйтеся до легіону "Свобода Росії", – звернувся він.

Масовий перехід російських армійців зі зброєю на бік України раніше підтвердили і в українській розвідці.