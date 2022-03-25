Верещук: на 25 березня погоджено два гуманітарних коридори

На п'ятницю, 25 березня, погодили два гуманітарних коридори для евакуації громадян. Про це віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук сказала на брифінгу.

Буде відбуватись евакуація з міста Маріуполь до Запоріжжя для тих, хто буде виїжджати на власному транспорті. Також буде відбуватись централізована евакуація на автобусах з Бердянська. Зараз там знаходиться 48 автобусів, вони стоять на в'їзді в місто.

Верещук додала, що на в'їзді в Бердянськ також знаходиться бензовоз. Після його допуску в місто, маріупольці зможуть дозаправити власний транспорт на заправках, що знаходяться на пр. Східний, 4а та вул. Мелітопольське шосе, 87б.

Погоджено маршрут евакуації з міста Мелітополь до Запоріжжя. Місце зборів - пожежна частина №9. Автобуси для евакуації та гуманітарний вантаж зранку заїхали в місто і після розвантаження гуманітарної допомоги будуть подані до місця зборів.