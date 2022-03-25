Австралія запровадила санкції щодо 22 співробітників російських ЗМІ та Лукашенка

Уряд Австралії запровадив санкції щодо 22 співробітників російських ЗМІ, а також самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка і членів його сім'ї, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Уряд Австралії також запровадив нові санкції щодо 22 російських пропагандистів і постачальників дезінформації, зокрема старших редакторів з організацій Russia Today, Фонд стратегічної культури, Інфорос і NewsFront" , – йдеться в повідомленні австралійського МЗС.

Крім того, Австралія вводить санкції щодо самопроголошеного президента Білорусі і членів його сім'ї (сина та дружини).

Уряд Австралії знову заявив про "незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України".