ОВА повідомили про ситуацію в регіонах України
Запеклі бої з російськими окупантами тривають на Київщині та в Запорізькій області, ворог окопується на Херсонщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій станом на 8.00, повідомляє Українська правда.
Київщина
Тривають бої у Бучанському районі. Найзапекліші точки — Буча, Ірпінь, Гостомель, Макарів, села Немішаівської громади. Постійні мінометні та артилерійські обстріли. Є влучання в приватні будинки.
У Вишгородському районі ворог впритул наблизився до Славутича. Місто в ізоляції. В Броварському районі сили оборони проводять успішну оборонну операцію.
У Фастівському районі внаслідок ракетного удару — пожежа. Триває гасіння. Щодо жертв та постраждалих інформації поки немає.
Чернігівщина
Триває оборона Чернігова. У самому місті – без змін, ситуація залишається складною. По області активні бої за маршрутами пересування ворога (дороги).
Житомирщина
Вночі — повітряні тривоги. Ракетно-бомбових ударів не зафіксовано.
Дніпропетровська область
Вночі два ракетні удари по військовий частині під Дніпром. Інформація щодо постраждалих встановлюється. Зараз спокійно.
Сумщина
З вечора четверга окупанти крили артилерією околиці Сум. Вже другий тиждень не вщухають ці обстріли. Також неспокійна ніч була в Охтирському районі, артилерія ворога обстрілювала околиці Тростянця. Наразі дані щодо руйнувань та постраждалих відсутні.
Харківщина
Всю ніч тривали обстріли житлових районів Харкова зі зброї дальньої дії, є пожежі, працюють рятувальники, кількість постраждалих ще встановлюють.
Область: бої ведуться в Ізюмі, попри пропагандистські заяви окупантів, що вони взяли Ізюм, ЗСУ тримають позиції та ведуть бій. Окупанти обстріляли Дергачі: житлові приміщення, лікарню, карету "швидкої", є поранені.
В Малій Рогані вертоліт РФ обстріляв свої ж позиції танкового полку, знищив російську техніку та живу силу.
Запорізька область
Сили оборони Запорізького краю продовжують стримувати просування ворога в напрямку Запоріжжя. На окремих напрямках змушують противника відступати, продовжуючи нищити ворожу техніку.
Запеклі бої з ворогом точаться у населених пунктах Кам’янське, Оріхів, Гуляйполе. Так, особовим складом одного з підрозділ ТрО Запорізької області було проведено наступальну операцію, під час якої було звільнено село Малинівка Пологівського району.
На Волині, Вінничині, Закарпатті, Кіровоградщині, Хмельниччині, Львівщині, Полтавщині, в Тернополі, Черкасах, Івано-Франківську та Чернівцях та в Одесі ніч минула спокійно.
Рівненська область
Ніч була відносно спокійною, одна повітряна тривога опівночі.
Луганщина
Постійні обстріли усіх міст, бої у Рубіжному та Попасній. За учорашню добу в Сєверодонецьку та Рубіжному загинули п’ятеро людей, ще вісім поранені. Пошкоджено 32 об’єкта – 7 багатоквартирних та 9 приватних будинків, школа та кінотеатр у Сєверодонецьку, господарчі споруди, гаражі, інфраструктура.
Донеччина
Мар'їнка, Авдіївка: всю ніч — обстріли, на ранок ще тривають. Є поранені цивільні.
Маріуполь — без змін. Гуманітарні вантажі не пропускають. Люди виїжджають самотужки до Мангушу чи Бердянська. Звідти - евакуація автобусами тих, хто потребує. Але з автобусами постійна затримка на маршруті – окупанти постійно чинять перешкоди.
Миколаївщина
На території області вночі лунала повітряна тривога. Також у ночі над Миколаєвом було збито дві ракеті.
Херсонщина
За минулу ніч на Херсонщині були сильні вибухи в межах обласного центру та біля Миколаївщини. За інформацією жителів територіальних громад Високопілля, Великої Олександрівки, Берислава, окупанти, розміщені на території багатьох населених пунктів, риють у селах окопи та звідти стріляють по локаціях ЗСУ, що розміщені на Дніпропетровщині і Миколаївщині.