ОВА повідомили про ситуацію в регіонах України

Запеклі бої з російськими окупантами тривають на Київщині та в Запорізькій області, ворог окопується на Херсонщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій станом на 8.00, повідомляє Українська правда.

Київщина

Тривають бої у Бучанському районі. Найзапекліші точки — Буча, Ірпінь, Гостомель, Макарів, села Немішаівської громади. Постійні мінометні та артилерійські обстріли. Є влучання в приватні будинки.

У Вишгородському районі ворог впритул наблизився до Славутича. Місто в ізоляції. В Броварському районі сили оборони проводять успішну оборонну операцію.

У Фастівському районі внаслідок ракетного удару — пожежа. Триває гасіння. Щодо жертв та постраждалих інформації поки немає.

Чернігівщина

Триває оборона Чернігова. У самому місті – без змін, ситуація залишається складною. По області активні бої за маршрутами пересування ворога (дороги).

Житомирщина

Вночі — повітряні тривоги. Ракетно-бомбових ударів не зафіксовано.

Дніпропетровська область

Вночі два ракетні удари по військовий частині під Дніпром. Інформація щодо постраждалих встановлюється. Зараз спокійно.

Сумщина

З вечора четверга окупанти крили артилерією околиці Сум. Вже другий тиждень не вщухають ці обстріли. Також неспокійна ніч була в Охтирському районі, артилерія ворога обстрілювала околиці Тростянця. Наразі дані щодо руйнувань та постраждалих відсутні.

Харківщина

Всю ніч тривали обстріли житлових районів Харкова зі зброї дальньої дії, є пожежі, працюють рятувальники, кількість постраждалих ще встановлюють.

Область: бої ведуться в Ізюмі, попри пропагандистські заяви окупантів, що вони взяли Ізюм, ЗСУ тримають позиції та ведуть бій. Окупанти обстріляли Дергачі: житлові приміщення, лікарню, карету "швидкої", є поранені.

В Малій Рогані вертоліт РФ обстріляв свої ж позиції танкового полку, знищив російську техніку та живу силу.

Запорізька область﻿

Сили оборони Запорізького краю продовжують стримувати просування ворога в напрямку Запоріжжя. На окремих напрямках змушують противника відступати, продовжуючи нищити ворожу техніку.

Запеклі бої з ворогом точаться у населених пунктах Кам’янське, Оріхів, Гуляйполе. Так, особовим складом одного з підрозділ ТрО Запорізької області було проведено наступальну операцію, під час якої було звільнено село Малинівка Пологівського району.

На Волині, Вінничині, Закарпатті, Кіровоградщині, Хмельниччині, Львівщині, Полтавщині, в Тернополі, Черкасах, Івано-Франківську та Чернівцях та в Одесі ніч минула спокійно.

Рівненська область

Ніч була відносно спокійною, одна повітряна тривога опівночі.

Луганщина

Постійні обстріли усіх міст, бої у Рубіжному та Попасній. За учорашню добу в Сєверодонецьку та Рубіжному загинули п’ятеро людей, ще вісім поранені. Пошкоджено 32 об’єкта – 7 багатоквартирних та 9 приватних будинків, школа та кінотеатр у Сєверодонецьку, господарчі споруди, гаражі, інфраструктура.

Донеччина

Мар'їнка, Авдіївка: всю ніч — обстріли, на ранок ще тривають. Є поранені цивільні.

Маріуполь — без змін. Гуманітарні вантажі не пропускають. Люди виїжджають самотужки до Мангушу чи Бердянська. Звідти - евакуація автобусами тих, хто потребує. Але з автобусами постійна затримка на маршруті – окупанти постійно чинять перешкоди.

Миколаївщина

На території області вночі лунала повітряна тривога. Також у ночі над Миколаєвом було збито дві ракеті.

Херсонщина

За минулу ніч на Херсонщині були сильні вибухи в межах обласного центру та біля Миколаївщини. За інформацією жителів територіальних громад Високопілля, Великої Олександрівки, Берислава, окупанти, розміщені на території багатьох населених пунктів, риють у селах окопи та звідти стріляють по локаціях ЗСУ, що розміщені на Дніпропетровщині і Миколаївщині.