Bloomberg: Китай може почати постачати РФ напівпровідники та інше обладнання

Чиновники Європейського Союзу підозрюють, що Китай може почати постачати напівпровідники та інше технічне обладнання до Росії, щоб пом’якшити наслідки санкцій, повідомляє Новое время.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Два співрозмовники агентства розповіли, що ЄС стурбований готовністю Китаю допомогти російському диктатору Володимиру Путіну оминути економічні санкції, які Євросоюз запровадив разом із США, Великою Британією та Японією.

Американські чиновники також попереджають, що Пекін може допомогти Путіну. Потенційний вплив Китаю на ситуацію в Україні був центральним питанням під час дискусій у четвер між президентом Джо Байденом та його союзниками з НАТО та Великої сімки. За словами співрозмовника Bloomberg, на саміті НАТО було досягнуто консенсусу щодо того, що союзники повинні не допустити надто близького зближення Китаю з Росією, але немає згоди про те, як вони повинні цього досягти.

Один із чиновників ЄС сказав, що блок поки що не має вагомих доказів, що підтверджують його побоювання. Представник Єврокомісії від коментарів відмовився.

За даними американських ЗМІ, Росія попросила Китай підтримати її повномасштабне вторгнення в Україну, надавши військову та економічну допомогу. Країна-агресор та Китай цю інформацію заперечують.

18 березня Politico та Bloomberg з посиланням на джерела в Євросоюзі та США повідомили, що Китай може схилятися до того, щоб надати допомогу Росії на тлі повномасштабної війни, яку вона розв'язала проти України. Цього дня Джо Байден провів майже двогодинні переговори із Сі Цзіньпіном.

22 березня у Вашингтоні заявили, що не спостерігають поставок китайської зброї до Росії.