EVO згортає більшість проєктів та скорочує майже половину співробітників

Група компаній EVO звільняє майже половину співробітників та ставить на паузу багато проектів, повідомляє Новое время.

Група компаній EVO оголосила, що згортає більшість проектів та скорочує приблизно 40% співробітників. Про це у Facebook написав СЕО EVO Микола Палієнко.

"Попри поступове відновлення е-комерсу в Україні, ми маємо розуміння, що ми ще довго не повернемося на довоєнні рівні. Війна нас застала в момент, коли ми максимально інвестували в R&D та наші проекти, багато з яких були стартапами" , - зазначив Палієнко.

У ситуації, що склалася, компанія вирішила поставити на паузу проекти:

маркетплейс для авторських товарів Crafta - всіх продавців запросять у спеціальний розділ нашого маркетплейсу Shafa;

проект Rozetka.Travel - залишається лише підтримка клієнтів;

C2C маркетплейс IZI;

напрямок Вчасно.POS в екосистемі Вчасно;

інший POS проект Smarttouch переходить у режим підтримки;

нові напрямки у фінтех інфраструктурі компанії;

У компанії відзначили, що маркетплейси Prom, Bigl, Shafa та Кабанчик потроху відновлюють свої обсяги, рівень замовлень зберігається на рівні 25-45% від довоєнного.

Через скорочення доходів та падіння активності клієнтів компанія була змушена розпочати процес скорочення приблизно 40% співробітників – це 450 осіб, для яких зараз немає завдань та роботи.

" Це дуже болісно, але ми не бачимо іншого варіанту, ми за чесність і відкритість, і тому тримати людей у стані невизначеності у відпустках і без роботи не наш варіант" , - заявили в компанії.

Звільненим співробітникам EVO планує виділити дві « військові зарплати» за березень (Скорочена зп). Також співробітникам дозволили не повертати робочу техніку, оскільки " Це збільшить їх шанс знайти собі роботу в майбутньому".

Також у EVO обіцяють допомогти співробітникам з пошуком нової роботи.

Нагадаємо, що за даними кадрового порталу grc.ua, за останній тиждень кількість нових резюме, розміщених на порталі, зросла на 69% . Кількість відгуків на вакансії порівняно з попереднім тижнем збільшилась на 30%.