Не "Орськ": Генштаб уточнив, який корабель РФ знищили в Бердянську

У районі порта Бердянська було знищено великий десантний корабель "Саратов", а не "Орськ"﻿. Про це, посилаючись на повідомлення Генерального штабу ЗСУ, пише Олексій Шевнін, Ділова столиця.

"В Азовській операційній зоні, за уточненою інформацією, в ході нанесення удару по зайнятому окупантами порту Бердянськ, знищено великий десантний корабель "Саратов" , — уточнили в відомстві.

За його даними, великі десантні кораблі "Цезарь Куников" та "Новочеркаськ" отримали пошкодження.

Інші втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, українські вйськові знищили російський військово-десантний корабель 24 березня в районі порту Бердянськ у Запорізькій області.