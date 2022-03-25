Синєгубов: російські війська обстріляли аеропорт Харкова

Російські війська в ніч на 25 березня обстріляли аеропорт у Харкові, а вранці під обстріл потрапив супермаркет METRO. Про це, з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова на телемарафоні, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, окупанти обстріляли термінал аеропорту, загалом за ніч противник здійснив понад 50 обстрілів міста.

Він також зазначив, що напередодні Харків був атакований реактивними системами залпового вогню "Град" і "Ураган". Увечері крилата ракета впала в історичному центрі міста, також окупанти скидали авіабомби.