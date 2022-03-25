Байден і фон дер Ляйєн: ми єдині у підтримці України

Президенти Європейської комісії та США Урсула фон дер Ляйєн та Джо Байден виступили зі спільною заявою, закликавши Росію припинити війну, яку вона веде проти України та запевнивши у підтримці суверенітету та територіальної цілісності країни, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Текст спільної заяви поширений у четвер у Брюсселі.

"Ми єдині у своєму засудженні необґрунтованої і неспровокованої агресивної війни Росії проти України. Ми солідарні з українським народом, який мужньо захищає свою Батьківщину, і закликаємо Росію припинити жорстокий напад на свого сусіда. Ми єдині в нашій підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, а також у нашій рішучості захищати наші спільні цінності, включаючи демократію, повагу до прав людини, глобальний мир і стабільність та міжнародний порядок, заснований на правилах" , - сказано в заяві.

Президенти констатували, що сьогодні ЄС та США продовжують "скоординовані трансатлантичні зусилля, спрямовані на підтримку українського народу, накладення на Росію серйозних видатків за її невиправдані дії та зміцнення стійкості наших демократій, економік та суспільств".

США та ЄС зміцнили та узгодили свої режими санкцій разом із партнерами-однодумцями по всьому світу.

"Крім того, слід активізувати зусилля щодо координації заходів реагування на ухилення від санкцій" , - вважають президенти.

США та ЄС також продовжують "мобілізувати і координувати значну гуманітарну допомогу для підтримки людей в Україні, тих, хто був змушений тікати, і тих, хто постраждав від тяжких наслідків російської війни по всьому світу, що включає понад $1 млрд у вигляді гуманітарної допомоги, яку США готові надати і EUR550 млн від ЄС".

"Сполучені Штати та Європейський Союз тісно координують свої дії, щоб їхні зусилля з тимчасового захисту та гуманітарного допуску, включаючи переселення або переміщення, доповнювали один одного та надавали таку необхідну підтримку сусідам України" , - йдеться у заяві.

Крім того, президенти оголосили про "нові дії щодо зміцнення демократичної стійкості та захисту прав людини в Україні та сусідніх країнах".

"Сполучені Штати та Європейський Союз підтримують роботу експертів з документування військових злочинів, які збирають докази на місцях в Україні. Ми робимо подальші конкретні кроки в нашій енергетичній співпраці для забезпечення надійності постачання та зниження залежності від російських копалин видів палива.

Щоб запобігти потенційній продовольчій кризі, спричиненій зростанням цін і перебоями в постачанні продовольства, викликаними війною Путіна в Україні, ми маємо намір подвоїти наші спільні зусилля щодо підвищення глобальної продовольчої безпеки та надання прямої продовольчої допомоги, де це необхідно, нашим партнерам у всьому світі" , - деталізували президенти.

Вони також висловилися за розвиток співпраці у кібербезпеці "за допомогою різних дій, від підтримки уряду України у забезпеченні кіберстійкості та кіберзахисту до боротьби зі зловживанням віртуальною валютою".