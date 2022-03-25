Байден сьогодні зустрінеться з Дудою неподалік кордону з Україною

Президент США Джозеф Байден та президент Польщі Анджей Дуда сьогодні зустрінуться у польському Жешуві, де візьмуть участь у переговорах із представниками неурядових організацій, які займаються підтримкою біженців з України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це йдеться у повідомленні на сайті глави Польської держави.

Початок зустрічі запланований на 14:15 (15:15 за київським часом), коли літак президента США, як очікується, приземлиться в аеропорту Жешува.

Крім того, Дуда в Жешуві зустрінеться із солдатами 18-ї механізованої дивізії, які виконують завдання у прикордонних районах.

Як повідомляє польська радіостанція RMF24, у Жешуві також запланована зустріч Байдена з солдатами 82-ї повітрянодесантної дивізії, спрямованої останніми тижнями до Польщі в рамках зміцнення східного флангу НАТО. У Польщі майже 10 тисяч солдатів США. Зустріч розпочнеться близько 16:00 (17:00 за Києвом).

Польща є другою зупинкою у європейському турі Байдена. Раніше, у середу, він вилетів до Брюсселя, де вчора взяв участь у позачерговому саміті НАТО, саміті лідерів G7 та саміті Ради Європи.

Після Жешува президенти Польщі та США продовжать переговори у суботу у Варшаві, де Байден виступить з промовою у дворі Королівського замку про "об'єднані зусилля вільного миру, які підтримують український народ, покладають на Росію відповідальність за її жорстоку війну та захищають майбутнє, засноване на демократичних принципах", повідомляє Білий дім.

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив кілька днів тому, що Байден виступить із "важливою промовою для польської громадської думки, але, безперечно, і для світової громадської думки".

Жешув знаходиться приблизно за 60 км від українського кордону.