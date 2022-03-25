У Генштабі повідомили про втрати російської армії

У Генштабі повідомили про втрати російської армії

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив﻿ оперативні дані про втрати особового складу та техніки російської армії.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 25 березня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 16 100 осіб,
  • танків ‒ 561 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1625 од,
  • артилерійських систем – 291 од,
  • РСЗВ - 90 од,
  • засоби ППО - 49 од,
  • літаків – 115 од,
  • гелікоптерів – 125 од,
  • автомобільної техніки - 1089 од,
  • кораблі /катери - 5 од,
  • цистерн з ПММ - 72,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 53,
  • спеціальна техніка - 18.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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