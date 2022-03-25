У Генштабі повідомили про втрати російської армії
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативні дані про втрати особового складу та техніки російської армії.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 25 березня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 16 100 осіб,
- танків ‒ 561 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1625 од,
- артилерійських систем – 291 од,
- РСЗВ - 90 од,
- засоби ППО - 49 од,
- літаків – 115 од,
- гелікоптерів – 125 од,
- автомобільної техніки - 1089 од,
- кораблі /катери - 5 од,
- цистерн з ПММ - 72,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 53,
- спеціальна техніка - 18.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.