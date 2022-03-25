Компанія Deutsche Telekom згортає діяльність у РФ

Німецька телекомунікаційна компанія Deutsche Telekom оголосила про згортання бізнесу з розробки програмного забезпечення у РФ і, як наслідок, припинення діяльності в країні, повідомляє Новое время.

У заяві компанії сказано, що з початку російського вторгнення в Україну вона працювала над згортанням бізнесу в РФ.

Зокрема, Deutsche Telekom не має мереж у РФ, а також ділових зв’язків з російськими компаніями.

"У нас є команда розробників, яка в основному базується у Санкт-Петербурзі, і надає послуги клієнтам за межами РФ. Протягом останніх тижнів ми запропонували нашим співробітникам можливість роботи за межами РФ, багато хто з них скористався цією можливістю та залишив країну" , — повідомили у Deutsche Telekom.

Штат російського підрозділу Deutsche Telekom IT Solutions нараховує близько 2 тис. працівників. Підрозділ займається розробкою ПЗ для великих західних замовників у секторах телекому, авто та індустрії, а також є центром експертизи в галузі Java-розробки та тестування ПЗ. Офіси російського підрозділу працювали у Санкт-Петербурзі, Воронежі та Москві.

Раніше повідомлялося, що російський ринок залишає американська продуктова компанія Netcracker, яка займається розробкою рішень для телеком-операторів.

Також повідомлялося, що постачання до РФ припиняє фінська телеком-компанія Nokia.