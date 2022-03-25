Bloomberg: росіяни кинулися скуповувати нерухомість у Дубаї

Кількість запитів від росіян, що шукають вілли та апартаменти в найфешенебельніших районах Дубая, стрімко зростає, кажуть ріелтори. Серед потенційних покупців — російський олігарх, власник ФК Челсі Роман Абрамович, пише Bloomberg, повідомляє Новое время.

В останні тижні Абрамович полював за будинком на Палм-Джумейрі в Дубаї, розповіли джерела. Це штучний острів у формі пальми, усіяний розкішними резиденціями.

Дедалі більше росіян стікаються в Дубай, оскільки інші привілейовані юрисдикції дедалі частіше вводять санкції і не хочуть мати справу з деякими росіянами.

Адвокати російських бізнесменів кажуть, що деякі з них намагаються перевести активи в Об'єднані Арабські Емірати.

Дані спеціалізованих авіаційних сайтів свідчать, що літаки багатих росіян, зокрема Абрамовича, літали до міста, проте невідомо, хто насправді був на борту. Великобританія та Європейський Союз запровадили санкції проти Абрамовича, але ОАЕ жодних обмежень не запровадив.

В ОАЕ зайняли обережну політичну позицію, спрямовану на підтримку зв'язків із Росією, що здивувало західних чиновників. Держава Перської затоки утрималася під час голосування наприкінці лютого у Раді Безпеки ООН за резолюцію, яка засуджує вторгнення Росії в Україну, заявивши, що результат голосування вирішено наперед.