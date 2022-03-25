Сійярто: Угорщина відмовила Києву в постачанні зброї через свою територію
У МЗС Угорщини відкинули заклик України щодо постачання зброї через свою територію та відмовитися від російських нафти та газу. Там заявили, що для країни безпека угорського народу є першочерговою. Про це, з посиланням на заяву глави МЗС Угорщини Петера Сійярто, повідомляє РБК-Україна.
"Вчора на саміті прем’єр-міністрів ЄС президент України Володимир Зеленський повторив дві відомі вимоги: дозволити постачання зброї через нашу країну і водночас припинити закупівлю природного газу та нафти в Росії. Ми розуміємо, що для президента України український народ є найважливішими, але для нас безпека Угорщини та угорського народу є першочерговою", - заявив він.
Міністр наголосив, що Угорщина робитиме все, щоб не потрапити у війну.
"Тому ми не дозволимо постачання зброї через нашу територію. Ці вантажі були б військовою метою, яку потрібно знищити, і ми не хочемо ризикувати життям і безпекою угорського народу. У той же час ми також перешкоджатимемо угорському народу заплатити ціну війни. Припинення постачання природного газу та нафти з Росії унеможливить постачання Угорщини енергоносіїв, і водночас призведе до різкого зростання накладних витрат. Тому ми досі не підтримуємо розширення санкцій на енергопостачання. Ми повинні триматися подалі від цієї війни!" - додав Сійярто.