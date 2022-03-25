ГУР Міноборони: у військових РФ почалися проблеми із фінансуванням

У російських військових почалися проблеми із фінансуванням. Про це заявили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Після обіцяних виплат військовим окупаційній армії у російських військових частин з'явилися проблеми з фінансуванням. Як з'ясувалося, оплата цих видатків у бюджеті ніяк не передбачена. А через незадовільний стан фінансової системи РФ через введені санкції, додаткові кошти в бюджеті знайти неможливо" , – йдеться у повідомленні ГУР Міноборони.

За даними ГУР, у тимчасово окупованому Криму після виплати "відрядження" тим, хто брав участь у війні проти України, за лютий ліміт коштів військових частин повністю вичерпано. Фінансування будь-яких виплат за березень – відсутнє.