ГУР Міноборони: у військових РФ почалися проблеми із фінансуванням
У російських військових почалися проблеми із фінансуванням. Про це заявили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Після обіцяних виплат військовим окупаційній армії у російських військових частин з'явилися проблеми з фінансуванням. Як з'ясувалося, оплата цих видатків у бюджеті ніяк не передбачена. А через незадовільний стан фінансової системи РФ через введені санкції, додаткові кошти в бюджеті знайти неможливо", – йдеться у повідомленні ГУР Міноборони.
За даними ГУР, у тимчасово окупованому Криму після виплати "відрядження" тим, хто брав участь у війні проти України, за лютий ліміт коштів військових частин повністю вичерпано. Фінансування будь-яких виплат за березень – відсутнє.
"Схожа ситуація і з оплатою участі у війні найманців російських "приватних військових кампаній". У їх числі частішають випадки відмови від виїзду на територію України. Причина – невиконання умов укладених контрактів. Бойовики не отримують коштів за участь у бойових діях, компенсації за поранення та обіцяні "соціальні гарантії", – зазначили в українській розвідці.