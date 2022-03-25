МЗС Вірменії: Азербайджан продовжує наступ на Нагірний Карабах

У Міністерстві закордонних справ Вірменії заявили, що Азербайджан продовжує наступ на Нагірний Карабах у районі села Парух Аскеранського району, повідомляє Новое время.

У заяві МЗС Вірменії йдеться, що "азербайджанські підрозділи минулої ночі відкрили вогонь у напрямку постів армії оборони".

За інформацією зовнішньополітичного відомства, "ситуація у Нагірному Карабаху залишається напруженою".

"Очікуємо, що миротворчі сили Російської Федерації вживуть заходів щодо забезпечення негайного виведення підрозділів азербайджанських збройних сил, що вторглися, з зони відповідальності російського миротворчого контингенту, що має означати повернення азербайджанських підрозділів на вихідні позиції станом на 23 березня" , — підкреслили в вірменському МЗС.

Вночі вірменські ЗМІ повідомили, що у Нагірному Карабаху поновилися бойові дії внаслідок наступу Збройних сил Азербайджану.

При цьому у Міністерстві оборони Азербайджану цю інформацію заперечили.