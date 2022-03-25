Поліція: у Харкові російські війська обстріляли міську поліклініку
Вранці 25 березня близько 7:45 російські окупанти обстріляли міську поліклініку в Основ'янському районі Харкова, де розташований центр видачі гуманітарної допомоги. Жодного військового об'єкта поруч не знаходиться, повідомляє УНІАН.
Про це йдеться в повідомленні поліції Харківської області.
В результаті ранкового обстрілу цивільної інфраструктури з реактивних систем залпового вогню постраждали 7 цивільних осіб, з яких 4 померли.
"На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські документують факт злочину проти українського народу і збирають всі необхідні докази для притягнення зловмисників до відповідальності", - резюмували в поліції області.