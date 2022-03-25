Ердоган заявив, що поговорить сьогодні із Зеленським

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським 25 березня, а потім, можливо, і з президентом Росії Володимиром Путіним.﻿﻿ Про це, посилаючись на турецьке інформаційне агентство, повідомляє Українська правда.

"Сьогодні (25 березня – ред.) я переговорю із Зеленським. У вихідні або на початку наступного тижня можливі переговори з Путіним", – заявив президент Турції.

Ердоган уточнив, що обговорить із президентами України та Росії саміт НАТО.