Греція купить у Франції додаткові 6 винищувачів і 3 фрегати

Греція у четвер підписала угоди про покупку трьох фрегатів ВМС Belharra і шести додаткових винищувачів Rafale у Франції, щоб збільшити свої збройні сили у відповідь на напруженість з сусідньою Туреччиною, повідомляє Європейська правда.

Винищувачі Rafale будуть продані Греції компанією Dassault Aviation і будуть поставлятися з літа 2024 року, що дозволить збільшити флот ВПС Греції, йдеться у заяві французького виробника військових літаків.

Відповідні накази підписали міністри оборони двох країн на борту грецького лінкора "Авероф".

"Завдяки придбанню фрегатів і винищувачів вогнева міць грецького флоту та повітряних сил буде посилена" , – заявив міністр оборони Греції Нікос Панайотопулос.

У вересні минулого року Афіни погодилися купити три фрегати з опцією на четвертий приблизно за 3,0 мільярда євро.

Угода, яка є частиною ширшого пакту про стратегічну військову та оборонну співпрацю, була укладена після угоди про замовлення 24 винищувачів Rafale виробництва Dassault.

У жовтні грецькі законодавці ратифікували оборонну угоду між Грецією та Францією, яка дозволить двом країнам прийти на допомогу одна одній у разі зовнішньої загрози.