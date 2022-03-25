Греція купить у Франції додаткові 6 винищувачів і 3 фрегати
Греція у четвер підписала угоди про покупку трьох фрегатів ВМС Belharra і шести додаткових винищувачів Rafale у Франції, щоб збільшити свої збройні сили у відповідь на напруженість з сусідньою Туреччиною, повідомляє Європейська правда.
Винищувачі Rafale будуть продані Греції компанією Dassault Aviation і будуть поставлятися з літа 2024 року, що дозволить збільшити флот ВПС Греції, йдеться у заяві французького виробника військових літаків.
Відповідні накази підписали міністри оборони двох країн на борту грецького лінкора "Авероф".
"Завдяки придбанню фрегатів і винищувачів вогнева міць грецького флоту та повітряних сил буде посилена", – заявив міністр оборони Греції Нікос Панайотопулос.
У вересні минулого року Афіни погодилися купити три фрегати з опцією на четвертий приблизно за 3,0 мільярда євро.
Угода, яка є частиною ширшого пакту про стратегічну військову та оборонну співпрацю, була укладена після угоди про замовлення 24 винищувачів Rafale виробництва Dassault.
У жовтні грецькі законодавці ратифікували оборонну угоду між Грецією та Францією, яка дозволить двом країнам прийти на допомогу одна одній у разі зовнішньої загрози.