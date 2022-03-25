Міськрада: у Драмтеатрі Маріуполя загинули близько 300 людей

У Драматичному театрі Маріуполя внаслідок бомбардування російським літаком загинуло близько 300 людей. Про це повідомляє﻿ Маріупольська міська рада із посиланням на очевидців.

"Від очевидців з'явилася інформація про те, що в Драматичному театрі Маріуполя в результаті бомбардування російським літаком загинуло близько 300 людей. До останнього не хочеться вірити у цей жах. До останнього хочеться вірити, що всім вдалося врятуватися. Але слова тих, хто був усередині будівлі у момент цього терористичного акту говорять про протилежне" , - йдеться у повідомленні.

У міськраді написали, що окупантів не зупинив ані величезний напис ДІТИ, ані заяви самих людей, що там лише мирні – жінки, діти, люди похилого віку.

Нагадаємо, 16 березня військові РФ скинули високопотужну бомбу на Драматичний театр у Маріуполі.

