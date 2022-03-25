Розвідка Британії: війська РФ оминають Миколаїв для виходу на Одесу

За даними британської військової розвідки, російські сили все ще намагаються обійти Миколаїв, щоб рухатися на захід у бік Одеси, проте українці чинять опір. Про це, посилаючись на інформаційне зведення Міноборони Британії, повідомляє Укрінформ.

"На півдні України російські сили все ще намагаються обійти Миколаїв, прагнучи рухатися на захід у бік Одеси, але їхнє просування сповільнюється через проблеми з логістикою та опором України", – ідеться в повідомленні.

Крім того, британська розвідка зазначає, що українські контратаки та відступ російських військ на надмірно розтягнутих лініях постачання дозволили Україні знову зайняти міста та оборонні позиції в радіусі до 35 км на схід від Києва.

"Українські сили, ймовірно, продовжать спроби відтіснити російські війська на північний захід від Києва до летовища Гостомель", - наголошується у зведенні.

Також наголошується, що українські війська завдали ударів по цінних цілях на окупованих Росією районах України. Ідеться, зокрема, про десантний корабель та склади боєприпасів у Бердянську.

На думку представників розвідки Британії, українські військові націлилися на матеріально-технічні активи на територіях, що контролюються Росією. Це матиме серйозні наслідки для росіян, зазначили у розвідці.