Розвідка Британії: війська РФ оминають Миколаїв для виходу на Одесу
За даними британської військової розвідки, російські сили все ще намагаються обійти Миколаїв, щоб рухатися на захід у бік Одеси, проте українці чинять опір. Про це, посилаючись на інформаційне зведення Міноборони Британії, повідомляє Укрінформ.
"На півдні України російські сили все ще намагаються обійти Миколаїв, прагнучи рухатися на захід у бік Одеси, але їхнє просування сповільнюється через проблеми з логістикою та опором України", – ідеться в повідомленні.
Крім того, британська розвідка зазначає, що українські контратаки та відступ російських військ на надмірно розтягнутих лініях постачання дозволили Україні знову зайняти міста та оборонні позиції в радіусі до 35 км на схід від Києва.
"Українські сили, ймовірно, продовжать спроби відтіснити російські війська на північний захід від Києва до летовища Гостомель", - наголошується у зведенні.
Також наголошується, що українські війська завдали ударів по цінних цілях на окупованих Росією районах України. Ідеться, зокрема, про десантний корабель та склади боєприпасів у Бердянську.
На думку представників розвідки Британії, українські військові націлилися на матеріально-технічні активи на територіях, що контролюються Росією. Це матиме серйозні наслідки для росіян, зазначили у розвідці.
"Це змусить російських військових поставити пріоритет захисту свого ланцюга поставок і позбавить їх такого необхідного поповнення сил. Це зменшить здатність Росії проводити наступальні операції і ще більше посилить моральний дух, який і так знижується", - ідеться в повідомленні.