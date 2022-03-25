Дуда відповів на погрози Москви лайливою приказкою

Президент Польщі Анджей Дуда відреагував на натяки російської влади про те, що війна в Україні можуть не обмежитись лише територією України.﻿ Про це, посилаючись на польські ЗМІ, повідомляє УНІАН.

Закиди росіян польський президент прокоментував давньою польською приказкою.

"Можливо, це буде не дуже коректно, але є в Польщі таке прислів’я – нецензурне, щоправда: "не лякай, не лякай… (бо сам "накладеш у штани" – ред.), – заявив Дуда.

Зазначимо, що вголос президент Польщі виголосив лише цензурну частину фрази. Він додав, що його країна хоче жити у мирі, але повинна бути готовою до ймовірного нападу.