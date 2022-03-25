На спецрахунку НБУ для армії залишився лише 21 млн

На спеціальному рахунку, який Нацбанк відкрив для потреб армії, на 25 березня залишилося 21 млн грн, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Національний банк переказав на потреби військових майже 13 млрд грн, найбільше – для Міністерства оборони (9,4 млрд грн). Також 1,6 млрд грн отримала Національна поліція, 980 млн грн – Державна прикордонна служба, 950 млн грн – Національна гвардія.

Усього з дня відкриття спецрахунку на нього було перераховано близько 13 млрд грн в еквіваленті. Зокрема, близько 3,8 млрд грн в еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті. Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти – зі США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Польщі, Фінляндії, Франції, Австралії, Чехії та інших країн світу.

Щодо рахунку для гуманітарних потреб, який НБУ відкрив для Міністерства соціальної політики, на ньому залишилося понад 307 млн грн. З них 156 млн грн в еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті.