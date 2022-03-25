Bloomberg: залізничне сполучення між РФ та ЄС припиниться 28 березня

У понеділок, 28 березня, припиниться пасажирське залізничне сполучення між столицею Фінляндії Гельсінкі та російським Санкт-Петербургом, повідомляє Новое время.

Про це оголосила державна залізнична компанія Фінляндії, пише Bloomberg.

Це останній залізничний маршрут між Росією та Євросоюзом.

Кордон між двома країнами можна перетнути машиною. Десятки тисяч людей виїхали з Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Багато хто з них прибув до країн, які були частиною СРСР до його розпаду, а також до Туреччини.

Багато людей вважали залізничне сполучення з Гельсінкі найпростішим способом дістатися до ЄС.

Раніше у митниці Фінляндії заявили, що початковий ефект санкцій Європейського Союзу проти Москви після її вторгнення в Україну призвів до більшого падіння торгівлі між Фінляндією та Росією, ніж через розпад Радянського Союзу у 1991 році.