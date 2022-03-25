Фонд гарантування розпочав виплати вкладникам української "дочки" Сбербанку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 25 березня розпочав виплати відшкодування в межах 200 тисяч гривень вкладникам української «дочки» Сбербанку - Міжнародного резервного банку, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у повідомленні Фонду.

Відшкодування коштів вкладникам виробляють у розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше ніж 200 тисяч гривень незалежно від кількості вкладів.

Щоб отримати кошти за зазначеними договорами, потрібно звернутися до будь-якого відділення одного з певних банків-агентів з паспортом або іншим документом, що засвідчує особу.

Нагадаємо, що 25 лютого НБУ відкликав ліцензії та вирішив ліквідувати "дочки" російських Сбербанку та ВЕБ.

Нагадаємо, що у середині грудня минулого року українська"дочка» Сбербанку змінила ім'я на Міжнародний резервний банк.