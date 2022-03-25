Мішель: ЄС має намір боротися зі спробами обходити санкції

Євросоюз продовжить роботу щодо застосування санкцій ЄС проти Росії у зв'язку з українською ситуацією і прагнутиме не допускати можливостей обходу своїх обмежувальних заходів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель.

"Ми знаємо, що використовуються лазівки з метою обійти, уникнути запроваджені санкції. Ми підвищимо зусилля, щоб скорочувати та закривати щоразу, коли це можливо, ці альтернативні шляхи для обходу наслідків санкцій" , - сказав голова Євроради у п'ятницю в Брюсселі журналістам перед засіданням другого дня саміту ЄС, центральною темою якого є події в Україні.

Мішель додав, що буде продовжено дипломатичну роботу з третіми країнами, які прямо чи опосередковано пропонують можливості таких лазівок.

Окрім цього, голова Євроради повідомив представникам преси, що європейські лідери домовилися про масовану підтримку України, включно з військовим оснащенням. Буде продовжено надання фінансової та гуманітарної допомоги.