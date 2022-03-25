"Нафтогаз" підрахував, скільки країн готові відмовитись від російського газу та нафти
Шість країн вже оголосили про готовність повністю або частково відмовитись від енергоресурсів з Росії, повідомляє УНІАН.
Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України".
Зокрема, США заборонили імпорт нафти й газу із Росії, Канада заборонила імпорт нафти. Велика Британія заявила, що припинить імпорт російської нафти й газу до кінця 2022 року.
Крім того, до кінця 2022 року Німеччина планує повністю відмовитися від російської нафти, а Болгарія та Польща відмовляються від поставок російського газу з 2023 року.
"Є речі, на які можна дивитися вічно: як тече вода, падає сніг та палає енергетична гегемонія ерефії", - написали в "Нафтогазі".
Як повідомлялось, президент РФ Путін заявив, що Російська Федерація вирішила приймати оплату за поставлений в Європу газ в російських рублях.
Після цієї заяви спотові ціни на газ в Європі зросли на 17% - до 1340 доларів за тисячу кубометрів.
Австрійська компанія OMV відмовилася оплачувати російський газ рублями.
Латвія заявила, що не буде купувати газ з Росії за рублі, оскільки контрактом "не передбачена можливість платити в іншій валюті, крім євро".
А прем'єр-міністр Словенії Янез Янша був ще лаконічніше: "у Європі не платитиме рублями за газ ніхто".